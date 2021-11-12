Движение по улице Баумана в Иркутске откроют после положительного заключения госэкспертизы

Движение по улице Баумана в Иркутске откроют после положительного заключения от госэкспертизы. Фото: администрация Иркутска

Движение на участке улицы Баумана от 18-го Советского переулка до 21-го Советского переулка планируется запустить после положительного заключения госэкспертизы. После комиссионного обследования подрядчика обязали устранить 67 дефектов в рамках гарантийных обязательств. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Кроме того, по поручению мэра города для обеспечения безопасности повторно проведена инвентаризация инженерных коммуникаций на данном участке, - рассказал заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Роман Орноев. - В первоначальный проект, разработанный в 2018 году, внесены изменения. Сейчас муниципалитет направил полный пакет документов и ожидает получения от госэкспертизы положительного заключения для ввода объекта в эксплуатацию,

Напомним, что ранее комитет городского обустройства администрации города Иркутска подал иск в Арбитражный суд Иркутской области с просьбой обязать подрядчика устранить выявленные недостатки в рамках гарантийного срока по муниципальному контракту. Также фирма должна выплатить неустойку за каждый факт неисполнения гарантийных обязательств в размере 1 793 814 рублей и штраф в размере 300 тысяч рублей.

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