За убийство супругов житель Куйтунского района отправится под суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

59-летний житель Куйтунского района, который убил супругов из-за конфликта будет осужден. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и прокуратуры Иркутской области.

- По версии следствия, 4 февраля в поселке Новая Тельба между односельчанами, выпивавшими алкоголь, произошла ссора. Задумав убийство, - сообщают ведомства, - мужчина ушел за ружьем. К его возвращению все разошлись. Зайдя в дом к одному из обидчиков, он выстрелил в сторону мужчины на глазах несовершеннолетнего ребенка. Произошедшие осечки спасли мужчине жизнь. Затем он пошёл в другой дом, где застрелил спящих 26-летнюю девушку и её 29-летнего мужа.

Убийцу задержали по горячим следам. Выяснилось, что ранее он отсидел 18 лет за убийство нескольких человек и за покушение на убийство коллеги.

Дело направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу. Преступнику грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава СК взял на контроль проверку сообщений о нарушении прав семьи ветерана ВОВ в Иркутске (подробности)

СК завел уголовное дело о незаконной приватизации тепловой сети в Ангарске (подробности)