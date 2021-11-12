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Происшествия12 ноября 2021 11:49

За убийство супругов житель Куйтунского района отправится под суд

Ранее мужчина отсидел 18 лет за убийство нескольких человек
Инна Янкова
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За убийство супругов житель Куйтунского района отправится под суд

За убийство супругов житель Куйтунского района отправится под суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

59-летний житель Куйтунского района, который убил супругов из-за конфликта будет осужден. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и прокуратуры Иркутской области.

- По версии следствия, 4 февраля в поселке Новая Тельба между односельчанами, выпивавшими алкоголь, произошла ссора. Задумав убийство, - сообщают ведомства, - мужчина ушел за ружьем. К его возвращению все разошлись. Зайдя в дом к одному из обидчиков, он выстрелил в сторону мужчины на глазах несовершеннолетнего ребенка. Произошедшие осечки спасли мужчине жизнь. Затем он пошёл в другой дом, где застрелил спящих 26-летнюю девушку и её 29-летнего мужа.

Убийцу задержали по горячим следам. Выяснилось, что ранее он отсидел 18 лет за убийство нескольких человек и за покушение на убийство коллеги.

Дело направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу. Преступнику грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

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