32 новые машины готовы выйти на уборку улиц Иркутска. Фото: администрация Иркутска

32 новых машины готовый выйти на уборку улиц Иркутска. Вся приобретенная техника производства России и Белоруссии. Большинство машин комбинированные, что позволит использовать их для уборки дорог круглый год. Автопарк городского предприятия был изношена на 80 %, что сказывалось на качестве и оперативности работ. Планируется провести его постепенное обновление. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

– Автопарк предприятия пополнили сидельный тягач, 10 комбинированных дорожных машин, 3 автогрейдера, 3 снегопогрузчика, 1 полуприцеп-тяжеловоз, 2 подметально-уборочных машины, 3 подметально-уборочных прицепа «Бродвей», 2 мусоровоза и другая вспомогательная техника, - отметил мэр Иркутска.

При выборе техники учитывались требования для включения в программу субсидирования Минпромторга, что позволит предприятию получить господдержку и сэкономить средства.

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