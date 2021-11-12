Трубу прорвало в районе остановки "Кая" в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Авария на теплосетях произошла по адресу Воронежская, 2, в районе остановки "Кая", в Иркутске. Из-за прорыва трубы вода затопила близлежащую территорию. Сообщение об этом поступило в экстренные службы около 16:00 12 ноября. В течение часа последствия аварии удалось устранить. Об этом "КП"-Иркутск" сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

- На месте введутся остаточные работы по откачке воды,- отметили в администрации города.

Также специалисты оградили котлован и устранили причины аварии на теплосети. Работы планируют закончить в ближайшее время.

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