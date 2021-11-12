Небольшой мокрый снег ожидается в Иркутске 13 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В ближайшие выходные дни, 13 и 14 ноября, в Иркутске ожидается переменная облачность, слабый мокрый снег, ветер переменный 2-7 м/с. Температура ночью опустится до -3 градусов, а днем достигнет отметки +2,+4. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского УГМС.

- В Иркутской области 13 ноября облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега утром при прояснении туман, ветер западной четверти 4-9 м/с, местами порывы до 13 м/с, - отметили синоптики.

Ночью столбик термометра опустится до -3,-8 градусов, при прояснении -13,-18, днем +4,-1, при облачной погоде -5,-10, на севере Катангского района температура ночью -27,-32, днём -19,-24.

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