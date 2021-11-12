Иркутск стал лидером по онлайн-переписи населения в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутск стал лидером по онлайн-переписи населения в Иркутской области. 84% жителей региона ответили на вопросы переписчиков, а 16% самостоятельно заполнили переписные листы на портале Госуслуг. 12 ноября в Свирске, Баяндаевском, Балаганском и Эхирит-Булагатском районах численность оказалась больше, чем в оргплане. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

-.Максимальная в регионе интернет-активность отмечается в областном центре. Электронные переписные листы заполнили 18,3% жителей Иркутска. На втором и третьем месте по этому показателю Иркутский и Черемховский районы (16,3% и 15,5%). Напомним, что ранее в лидеры по интернет-переписи выходил Мамско-Чуйский район. Сейчас на этой территории, как и в Тулуне, Саянске, Шелеховском и Эхирит-Булагатском районах, возможностями портала Госуслуги воспользовались 14-15% населения, - отметили в пресс-службе правительства Приангаря.

Также 96-100% жилых помещений охвачено переписью в Зиме, Саянске, Ольхонском, Усть-Удинском, Аларском, Киренском, Бодайбинском районах.

Напомним, Всероссийская перепись населения завершится 14 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутские школьники начнут учиться в обычном режиме с 15 ноября. В школах продолжается вакцинация педагогов. (подробности)

32 новые машины готовы выйти на уборку улиц Иркутска. Автопарк города изношен на 80%. (подробности)