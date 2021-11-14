Росгвардеец защитил ребенка от напавшего мужчины в Иркутске. Фото: Управления Росгвардии по Иркутской области

Сержант Иван Приходько - военнослужащий полка Росгвардии – задержал во внеслужебное время мужчину, напавшего на ребенка в столице Приангарья, и передал его полиции. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области.

- Военнослужащий услышал крик о помощи в районе улицы Сеченова, - рассказали в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Иркутской области. – Кричал мальчик.

Сержант бросился на помощь и увидел агрессивного сибиряка, от действий которого и кричал ребенок. Росгвардеец задержал его и передал полицейским.

- Как выяснилось в дальнейшем со слов задержанного, физическим воздействием он хотел наказать чужого ребенка после конфликта с его сыном, - отметили в Росгвардии региона.

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