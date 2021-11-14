20 человек эвакуировались из психоневрологического диспансера из-за пожара в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пожарных сегодня, 14 ноября, вызывали в здание психоневрологического диспансера в Иркутске. До прибытия спасателей из здания на улице Сударева, 6 эвакуировались 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Уже установлена причина возгорания – это короткое замыкание. Вспыхнула лампа. Никто из пациентов не пострадал.

- Известно, что автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и эвакуации не сработали, - уточняют в региональном Главке. – Инспекторы по пожарному надзору проведут проверку, в том числе и в отношении должностных лиц, ответственных за эксплуатацию пожарной сигнализации.

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