Прокуратура начала проверку после пожара в психоневрологическом диспансере Иркутска Фото: Архив "КП"

Прокуратура начала проверку после сообщения о возгорании в психоневрологическом диспансере в Иркутске 14 ноября. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Напомним, пламя вспыхнуло в медучреждении сегодня утром. До приезда спасателей из здания эвакуировались 20 человек. Пострадавших нет. Как отметили спасатели, в диспансере не сработала пожарная сигнализация.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о пожарной безопасности, а также полноте и своевременности мер принятых органами пожарного надзора и Минздравом региона, - говорят специалисты. - При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Вероятной причиной возгорания пожарные называют короткое замыкание.

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