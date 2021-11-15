Историко-культурную экспертизу 609 зданий проведут в Иркутской области в 2022 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Историко-культурную экспертизу 609 зданий и сооружений проведут в Иркутской области в 2022 году. Их выбрали для первого этапа работы по включению в реестр объектов культурного наследия. Глава региона поделился в официальном аккаунте в соцсетях, что число памятников в Приангарье не будет сокращаться, наоборот - их будут стараться сохранить.

- В регионе сейчас - 4430 выявленных объектов культурного наследия. Наша боль в том, что они пока не включены в единый реестр памятников. И сейчас подвержены самому страшному врагу – времени. Они разрушаются, - отметил губернатор Иркутской области в соцсетях.

Что касается экспертизы, в нее входят: изучение специалистами историко-архитектурных, историко-градостроительных и архивных документов, а также проведение натурных работ, что делает процесс очень трудоемким и требующим времени.

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