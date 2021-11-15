9 человек погибли на дорогах Иркутской области за неделю Фото: ГУ МВД по Иркутской области

55 ДТП с пострадавшими произошло на дорогах Иркутской области с 8 по 14 ноября. 9 человек в авариях погибли, 60 - получили травмы различной тяжести. Об этом сообщают в официальном Instagram аккаунте Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- Рейтинг причин ДТП возглавляют: нарушение правил проезда пешеходного перехода -10,

несоответствие скорости конкретным условиям движения -7, неправильный выбор дистанции- 4, - отметили в ведомстве.

Вместе с этим, в двух авариях виновниками в произошедшем стали пьяные водители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура начала проверку после пожара в психоневрологическом диспансере Иркутска. Возгорание в медучреждении произошло 14 ноября. (подробности)

В Иркутской области два человека погибли при пожаре. Следком проводит проверку. (подробности)