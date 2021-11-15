О выдаче электронных рецептов на льготные лекарства в Иркутской области расскажут в прямом эфире 15 ноября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О выдаче электронных рецептов на льготные лекарства расскажут в прямом эфире 15 ноября. Спикером выступит директор Медицинского информационно-аналитического центра Иркутской области Сергей Касьяненко. Трансляция начнется в 12:00 на официальной странице правительства Иркутской области во "ВКонтакте".

- Свои вопросы вы можете задать в комментариях под публикацией, - отметили в пресс-службе правительства региона.

Подключиться к прямому эфиру в социальных сетях может каждый желающий.

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