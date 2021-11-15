100% учителей школы № 36 в Иркутске привились от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все учителя иркутской школы № 36 Иркутска прошли полную иммунизацию от коронавируса.

Вместе с этим еще в 35 общеобразовательных организациях города вакцинированы более 70% педагогического состава. Для работников были организованы мобильные пункты на площадках трех школ. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска со ссылкой на департамент образования.

- В Иркутске уже прошли вакцинацию более 4 тысяч учителей общеобразовательных школ, 3,5 тысячи сотрудников детских садов, и более 500 работников учреждений дополнительного образования, - отметили в администрации города.

Напомним, в связи с принятием постановления Главного санитарного врача по Иркутской области от 15 октября 2021 года № 69 в регионе введена обязательная вакцинация против новой коронавирусной инфекции. По поручению мэра Иркутска вакцинация проходит на всех образовательных учреждениях, а также крупных муниципальных предприятиях города, где особое внимание уделяется сотрудникам, которые ежедневно контактируют с жителями.

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