Затраты на производство зерна впервые компенсируют сельхозтоваропроизводителям Иркутской области Фото: Игорь АЛЕКСИЧ

В Иркутской области сельскохозяйственные товаропроизводители в 2021 году впервые получат субсидию на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур. На выплаты из федерального и регионального бюджетов будет выделено 57,1 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на главу министерства сельского хозяйства Приангарья Илью Сумарокова.

– Выплата будет производиться по фиксированной ставке за каждую реализованную в 2021 году тонну пшеницы, ржи, кормового ячменя. Субсидия предусматривает компенсацию до 50% понесённых на производство затрат, - отметили в пресс-службе регионального правительства.

Новая мера поддержки поможет стабилизировать цены на зерновую продукцию на внутреннем рынке, а также развить и другие направления, например, глубокую переработку зерна, или животноводство.

Подать документы на получение субсидии в министерство сельского хозяйства Иркутской области можно до 6 декабря, в том числе в электронном виде.

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