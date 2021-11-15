Неизвестный мужчина погиб на пожаре в Усть-Куте в ночь на 13 ноября Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

30 пожаров произошло в Иркутской области в минувшие выходные. В большинстве случаев горели бани, гаражи и сараи. В регионе наблюдается резкий рост числа пожаров – 256 случаев зарегистрировано с 1 ноября, что на 37 происшествий больше, чем в том же месяце прошлого года. За этот период погибли 13 человек, в том числе один ребёнок. 15 человек получили травмы, из них двое детей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На пожаре, произошедшем в ночь на 13 ноября, в городе Усть-Кут в административном деревянном здании погиб человек, личность которого устанавливается. Общая площадь пожара составила 190 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, - отметили в ведомстве.

В этот же день в селе Мальта Усольского района, пытаясь потушить загоревшийся гараж, в котором находился автомобиль, пострадал 59-летний мужчина. Огонь уничтожил деревянную постройку на площади 48 квадратных метров.

14 ноября спасатели вытащили из охваченного огнем деревянного загона 25 свиней. 4 пожарных расчета тушили свиноферму изнутри.

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