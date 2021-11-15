13-летняя школьница пострадала в перевернувшемся Toyota Land Cruiser 200 в Аларском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

13-летняя школьница пострадала в ДТП в Аларском районе. Авария произошла вечером 13 ноября, когда женщина за рулем Toyota Land Cruiser 200 направлялась из поселка Кутулик в село Хадахан и не справилась с управлением. Иномарка съехала в кювет и перевернулась. Подростка, находящегося в момент произошедшего в салоне, увезли в больницу с травмами. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По факту случившегося проводится проверка, - отметили в ведомстве.

Инспекторы ГИБДД настоятельно рекомендуют водителям соблюдать меры личной безопасности и избегать резких маневров.

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