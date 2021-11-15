Водитель "Тойоты Приус" насмерть сбил 34-летнего пешехода в Ангарске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В ночь с 12 на 13 ноября смертельное ДТП произошло в Ангарске. На старомоссковском тракте в районе 110 квартала 34-летний мужчина шел по проезжей части в попутном движении транспорта. В этот момент его сбил водитель «Тойота Приус». Пешеход погиб до приезда скорой помощи. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- 49-летний водитель «Тойоты» за последний год имеет 13 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, 10 из которых за превышение установленной скорости движения, - отметили в ведомстве. - В связи с чем на него для дальнейшего рассмотрения в суде составлены административные материалы по статье 20.25 КОАП РФ.

Полиция проводит проверку. Также было установлено, что погибший был одет в одежду темных цветов без световозвращающих элементов.

Напомним, эта авария стала четвертой с участием пешехода в Ангарске за последнюю неделю. Три из них были со смертельным исходом.

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