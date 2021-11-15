Предоплату за инвалидную коляску в 6 тысяч рублей отсудил у магазина житель Нижнеудинска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель Нижнеудинска отсудил у магазина предоплату за инвалидную коляску. Мужчина в апреле 2020 года выбрал товар через каталог и внес часть стоимости - 6000 рублей, но в мае он сообщил в ортопедический салон об отказе от покупки. Деньги сибиряку в магазине не вернули. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского областного суда.

- Истец просил суд взыскать с ИП в его пользу денежную сумму предоплаты компенсацию морального вреда, штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, и судебные расходы, - отметили в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил требования истца частично и обязал салон не только вернуть предоплату, но и компенсировать моральный вред, судебные расходы и выплатить штраф. Предприниматель пытался обжаловать решение суда, но апелляцию оставили без удовлетворения.

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