Водитель без прав насмерть сбил мужчину и женщину в Тулунском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Двое человек погибли в ДТП в Тулунском районе. В ночь с 13 на 14 ноября на четвертом километре трассы «Тулун-Икей» 26-летний водитель «Волги» сбил двух пешеходов, которые находились на проезжей части. От полученных травм 53-летний мужчина и 39-летняя женщина погибли на месте до приезда бригады медиков. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Известно, что водитель автомобиля несколько месяцев назад был лишен права управления транспортным средством за отказ от прохождения процедуры медицинского освидетельствования, - отметили в ведомстве.

По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства случившего выясняются.

По неподтвержденным данным, водитель и пешеходы в момент аварии могли быть пьяны.

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