70 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступили в Иркутскую область Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

70 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступили в Иркутскую область. В регионе запас этого препарата составляет 200 тысяч штук. Также накануне в Приангарье отгрузили партию Спутник лайт» в количестве 7800 доз, которую уже распределяют по прививочным пунктам. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Я хотел бы поблагодарить всех, кто проявил сознательность и заботу о своём здоровье и здоровье своих близких и уже пришел в пункты вакцинации. На прошлой неделе у нас был рекорд – в один их дней мы вакцинировали 17 тысяч человек. Надеюсь, что темпы не будут снижаться, и таким образом мы достигнем коллективного иммунитета против COVID-19, - подчеркнул губернатор Иркутской области.

Напомним, в Иркутской области действуют меры стимулирования вакцинации. Работодателям рекомендовано предоставлять сотрудникам выходной день для прохождения вакцинации, а при необходимости и на следующий день после прививки. Два дополнительных выходных смогут также получить работники госучреждений и все госслужащие, которые прошли иммунизацию от COVID-19 во время нерабочих дней, 30 октября по 7 ноября.

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