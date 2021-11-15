Ледовый городок в стиле русских сказок построят в центре Иркутска в декабре Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В декабре в Иркутске построят ледовые городки, которые расположат в сквере Кирова и на острове Конный. Информация о контракте была опубликована 12 ноября на сайте Госзакупок. Стоимость работ составляет 4 миллиона 430 тысяч рублей. В обязанности подрядчика входит создание фигур и их обслуживание.

На территории у главной городской елки расположатся 30 композиций, которых будет объединять тема русских народных сказок. Среди героев: Конек-Горбунок, гуси-лебеди, Колобок и Лиса, Баба Яга, богатыри, Кащей, а также Дед Мороз и Снегурочка. Также ледовый городок украсит число 2022.

Тем временем на Конном гостей будут встречать герои советских мультфильмов, в том числе Котенок Гав, птица Говорун, кот Матроскин, Умка и другие. Всего - 12 ледяных фигур.

Все скульптуры должны быть выполнены из чистого льда без песка, листьев, палок и другого мусора.

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