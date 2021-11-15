Восемь баров Иркутска поймали на работе после 23:00 в минувшие выходные Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Восемь баров и клубов Иркутска работали после 23:00 несмотря на действующие ограничительные меры. Нарушения выявили в минувшие выходные во время рейда представители службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области совместно с полицейскими. Было проверено больше 50 заведений. Об этом сообщают в пресс-службах правительства Приангарья и регионального Главка МВД.

- Так, в ресторане, расположенном на улице Красноказачья, находилось свыше 150 человек. Массово нарушались требования масочного режима, не соблюдалась социальная дистанция, никто не проверял у граждан наличие QR-кодов. Аналогичная ситуация наблюдалась в клубах на улицах Красных Мадьяр и Карла Маркса. Только после вмешательства участников рейдов двери общепитов закрылись, гости разошлись, - отметили в пресс-службах правительства и ГУ МВД России по Иркутской области.

На руководителей заведений заведены дела об административных правонарушениях.

Напомним, что согласно части 1 статьи 20.6.1.КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности) предусмотрены штрафы: для граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; для должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Заведениям, которые нарушают антиковидные меры повторно, грозит закрытие сроком до 90 суток.

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