Преподавателя иркутского вуза подозревают в получении взятки 25 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Преподавателя одного из иркутских вузов подозревают в получении взятки. Личность женщины установили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального управления МВД России «Иркутское». Оперативники установили, что сотрудник университета получила от студентки 25 тысяч рублей за написание дипломной работы и ее беспрепятственной защиты. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Главка МВД и СУ СКР по Иркутской области.

- Денежные средства были переведены на банковскую карту подозреваемой, - отметили в ведомстве.

Следователями СУ СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 Уголовного Кодекса Российской Федерации (получение взятки должностным лицом).

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