Первую очередь газопровода построили в жилом районе Гидростроитель в Братске. Фото: правительство Иркутской области

В Братске завершили первый этап строительства внутрипоселкового газопровода жилого района Гидростроитель. Протяженность новой сети - 1,4 километра. К газу могут подключиться больше 70 домов. На работы потрачено 13,5 миллионов рублей, в 2022 году строительство продолжится. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на региональное министерство жилищной политики и энергетики.

- На реализацию проекта строительства внутрипоселкового газопровода общей протяженностью более 12 километров из областного бюджета направлено более 109 миллионов рублей, - отметили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Софинансирование из бюджета Братска составит почти 18 миллионов рублей. Работы рассчитаны на три года (2021 год – 1,4 км газопровода, 2022 год – 4,6 км, 2023 год – 6,2 км).

После завершения строительства внутрипоселкового газопровода жилого района Гидростроитель Правобережного округа Братска позволит подвести газ к 477 домам.

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