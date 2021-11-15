Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 ноября 2021 10:30

Социальные предприниматели Иркутской области могут получить субсидию 500 тысяч рублей

Заявки принимаются до 10 декабря
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Социальные предприниматели Иркутской области могут получить субсидию 500 тысяч рублей

Социальные предприниматели Иркутской области могут получить субсидию 500 тысяч рублей

Фото: Александр ГЛУЗ

Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области до 10 декабря принимает заявки на субсидии социальным предпринимателям. Такой официальный статут в регионе имеет 41 организация. Его присваивает специальная комиссия при министерстве. Об этом сообщают в пресс-службе министерства экономического развития и промышленности Приангарья.

- Победителя определяет конкурсная комиссия. Деньги выделяют на конкретные цели, в том числе приобретение сырья и расходных материалов для производства, аренда и ремонт нежилых помещений, аренда и приобретение оргтехники, оборудования, мебели, а также технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры, приобретение программного обеспечения, уплата первого взноса при заключении договора лизинга и другие, - рассказали в пресс-службе министерства.

Средства субсидии нельзя тратить на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты региона и различных фондов, а также процентов по займам и кредитам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заключать контракты на капитальный ремонт дорог в Иркутской области начнут раньше срока. Министерство дорожного хозяйства Приангарья выделило на эти цели четыре миллиарда рублей. (подробности)

Восемь баров Иркутска поймали на работе после 23:00 в минувшие выходные. За два дня было проверено больше 50 заведений. (подробности)