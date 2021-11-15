Социальные предприниматели Иркутской области могут получить субсидию 500 тысяч рублей Фото: Александр ГЛУЗ

Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области до 10 декабря принимает заявки на субсидии социальным предпринимателям. Такой официальный статут в регионе имеет 41 организация. Его присваивает специальная комиссия при министерстве. Об этом сообщают в пресс-службе министерства экономического развития и промышленности Приангарья.

- Победителя определяет конкурсная комиссия. Деньги выделяют на конкретные цели, в том числе приобретение сырья и расходных материалов для производства, аренда и ремонт нежилых помещений, аренда и приобретение оргтехники, оборудования, мебели, а также технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры, приобретение программного обеспечения, уплата первого взноса при заключении договора лизинга и другие, - рассказали в пресс-службе министерства.

Средства субсидии нельзя тратить на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты региона и различных фондов, а также процентов по займам и кредитам.

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