Заключать контракты на капитальный ремонт дорог в Иркутской области начнут раньше срока Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Заключать контракты на капитальный ремонт и реконструкцию дорог на 2022 год начнут в Иркутской области раньше срока. Региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства выделило на эти цели четыре миллиарда рублей. Это позволит уже сейчас объявлять торги. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Обычно бюджетные средства выделяют непосредственно в год проведения работ, поэтому проводить торги и заключать контракты заранее невозможно, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов. - Между тем, это длительная процедура, которая может занять до трёх месяцев. Выделение денег и заключение контрактов сейчас позволит не терять время в начале дорожно-строительного сезона. Подрядчики смогут уже зимой приобретать и завозить необходимые материалы, приступить к работам с наступлением положительных температур.

Два миллиарда рублей получили города-участники национального проекта «Безопасные качественные дороги». Это Иркутск, Шелехов, Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Братск. Средства для раннего заключения контрактов им выделены впервые. Еще два миллиарда рублей выделены на ремонт региональных дорог, которые связывают населенные пункты.

Уже проходят торги на проведение капремонта участков Баяндай - Нагалык в Баяндаевском районе и Кутулик – Аларь - Ныгда в Аларском районе, а также реконструкцию трассы Бохан – Тихоновка и других.

Глава министерства дорожного хозяйства Иркутской области отметил, что раннее заключение контрактов удачно опробовали на региональных дорогах в 2020 году. За строительный сезон на участках удалось провести намного больше работ, чем обычно.

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