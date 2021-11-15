17 школьников из Иркутской области победили во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Школьники из Иркутской области победили во Всероссийском конкурсе «Большая перемена».

Участие в финале второго сезона, который проходит на базе Артека в Крыму, приняли 42 учащихся 9-11 классов из 11 городов региона. В 2021 году за звание победителей также боролись пятые, шестые и седьмые классы. Конкуренция – более 1,5 тысяч человек на место. Всего в проекте участвовали 2,5 миллиона ребят. Прошли в финал 1,5 тысячи школьников со всех регионов. Во время конкурса каждый из них выполнял задания по четырем направлениям: «Образовательные технологии», «Среда обитания», «Искусство и творчество», «Общество». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- По итогам финальных испытаний победителями признаны 600 ребят, из них 17 представляют Иркутскую область. Это школьники из Иркутска, Братска, Саянска, Ангарска, Слюдянского района. По условиям конкурса победители из 11 классов получат по одному миллиону рублей, 9 и 10 классов по 200 тысяч рублей. Средства можно направить на образование и саморазвитие, - отметили в правительстве Приангарья.

Финалистов конкурса поздравил Президент России Владимир Путин. Также для ребят провели встречи с Федеральными министрами, знаменитыми артистами и журналистами, известными спортсменами и блогерами. Впереди участников конкурса ожидает профильная смена в Артеке, которая продлится до 26 ноября.

Напомним, Всероссийский конкурс «Большая перемена» является проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей» и реализуется в рамках национального проекта «Образование». Проект этого года стартовал в марте. Участие в нем от Приангарья приняли более 50 тысяч школьников и студентов из Иркутской области.

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