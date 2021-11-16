Главный сутенер Иркутска, создавший интим-империю, предстанет перед судом Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела против главного сутенера Иркутска. 34-летний мужчина, создавший в городе интим-империю, обвиняется в совершении 14 эпизодов преступлений, в том числе создание преступного сообщества, вовлечение в проституции несовершеннолетних, похищение человека, умышленное причинение вреда здоровью, вымогательство и покушение на дачу взятки в крупном размере. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- По версии следствия, в 2015 году обвиняемый создал структурированную организованную группу (преступное сообщество), в состав которой вовлёк своих знакомых, друзей и родственников с низкими моральными ценностями, большинство из которых были ранее судимыми. Целью преступного сообщества стало получение финансовой выгоды путем совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Таким образом, на территории города Иркутска и Иркутской области была создана сеть фирм по оказанию интимных услуг другими лицами, с вовлечением девушек, в том числе несовершеннолетних, - рассказали в ведомстве.

Преступная деятельность организованной группы была пресечена в 2019 году следователями СК России при взаимодействии с сотрудниками ОБОП УУР ГУ МВД России по Иркутской области. Лидер банды скрылся от следствия за пределы России. В январе 2021 года он был задержан в Батуми и арестован судом. В начале августа обвиняемый этапирован в Иркутск.

Находясь в розыске, лидер группировки пытался передать через своего подельника взятку в 10 миллионов рублей сотрудникам правоохранительных органов, чтобы повернуть расследование уголовного дела в свою пользу.

К уголовной ответственности были привлечены 22 члена банды. Уголовные дела в отношении них были направлены в суд ранее, некоторым из них уже вынесены обвинительные приговоры. Одного из активных участников преступного сообщества суд приговорил к 7 годам колонии строгого режима.

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