Роддома Иркутска и Братска подсветят фиолетовым цветом в поддержку недоношенных детей Фото: Татьяна Коркина

17 ноября здания перинатальных центров Иркутска и Братска подсветят фиолетовым цветом в поддержку недоношенных детей. Он символизирует надежду, сострадание и открытость. Мероприятия в рамках акции #МнеНЕфиолетово пройдут по всему миру. В России в них примут участие больше 30 регионов. Об этом сообщают на официальном сайте благотворительного фонда.

- В этом году мы сделали акцент на недоношенных детях с дыхательными проблемами – очень многие семьи не могут самостоятельно купить кислородный концентратор, который помогает ребенку дышать, пока у него не разовьются полностью бронхи и легкие, - отметили в благотворительном фонде. - Из-за этого дети месяцами могут ждать выписки, хотя врачи готовы отпустить их домой при наличии кислородного оборудования.

Все средства, собранные в ходе кампании, будут направлены на покупку новых кислородных концентраторов для недоношенных детей.

Всего в поддержку акции фиолетовым цветом подсветят более 100 культурно-исторических объектов.

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