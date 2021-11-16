Дорожные службы Иркутска перевели в режим повышенной готовности перед снегопадом. Фото: администрация Иркутска

Дорожные службы Иркутска перевели в режим повышенной готовности перед снегопадом. Синоптики предупреждают горожан о резком ухудшении погоды 16 ноября. Ожидаются снег, снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, в вечернее время – порывы до 15 м/с. Температура воздуха составит около 0 градусов. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Сотрудники дорожных служб города призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим и обращать повышенное внимание на работающую технику, - отметили в пресс-службе администрации города.

Напомним, в Иркутске поэтапно обновляют автопарк снегоуборочной техники, который был изношен на 80%. Выйти на улицы города готовы 32 новые машины.

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