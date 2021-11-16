Почти 6 миллионов рублей потеряла сотрудница РЖД из Иркутской области, желая заработать на инвестициях Фото: Юлия ЕВГРАФОВА

Жительница Тайшетского района рассказала полицейским, что хотела подзаработать, инвестируя в финансы. Женщина наткнулась в сети на сайт, где зарегистрировалась, оставив личные данные. Позже ей позвонил лжеброкер, который предложил ей вложить крупную сумму денег, после чего сибирячка оформила кредит больше, чем на два миллиона рублей. Также для якобы слежения за фондовым рынком "менеджер" посоветовал сотруднице РЖД установить на планшет программу удаленного доступа. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Увидев, что вложенная сумма увеличилась, женщина решила вывести часть полученной прибыли и обратилась за помощью к менеджеру. Консультант сообщил, что это делать ещё рано и предложил внести дополнительные деньги на счет, на что последняя отказалась. Тогда, под предлогом обналичивания средств собеседник попросил предоставить ему данные для входа в ее онлайн кабинет биржевой организации, - отметили в ведомстве.

Воспользовавшись данными, которые ему передала жертва, мошенник оформил на ее имя еще несколько займов на сумму больше трех миллионов рублей. Только после этого сибирячка поняла, что "брокер" был лишь выдумкой, чтобы выудить из нее деньги. Общий ущерб от действий аферистов составил почти 6 миллионов рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело.

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