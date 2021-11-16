13 лет скрывавшегося от полиции нелегального мигранта задержали в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области иностранца депортировали спустя 13 лет незаконного пребывания в России. Все эти годы мужчина скрывался от полиции в разных регионах страны. Его задержали во время одного из рейдов. Выяснилось, что в 2008 году, что гражданин одного из соседних государств прибыл в Россию на заработки, однако спустя три месяца законный срок его пребывания истек. Своевременно домой иностранец не вернулся. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В отношении нарушителя составлен протокол по части 1.1 статьи 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Суд назначил 38-летнему мужчине наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации, - рассказали в ведомстве.

В полиции напоминают, что иностранным гражданам, прибывающим на территорию Российской Федерации, во избежание депортации необходимо ответственно относиться к документам, подтверждающим легальность проживания в России. Своевременно продлевать визы, соблюдать сроки безвизового въезда, а также вовремя пролонгировать вид на жительство.

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