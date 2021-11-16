Архитекторы рассказали, как будет выглядеть новый Дворец бракосочетаний в Ангарске

Здание Дворца бракосочетаний проектируют в Ангарске. Фото: Гипрогорпроект

В Ангарске проектируют здание Дворца бракосочетаний. Его построят на участке площадью около 0,65 гектар, расположенном к югу от Свято-Троицкого кафедрального собора на пересечении улиц Зурабова и Троицкой. Объект станет замыкающим звеном будущего туристического кластера. Об этом сообщают на официальном сайте компании, с которой 22 октября 2021 год был заключен контракт.

- В новом двухэтажном здании общей площадью более одной тысячи квадратных метров планируется создать просторный зал торжественных регистраций на 100 человек с холлами ожидания, оснащенными выходами на террасы, - сообщают представители компании. - Посетители будут подниматься в зал из расположенного на первом этаже вестибюля по парадной лестнице или на видовом лифте.

Западный и южный фасады, а также центральный вход в здание будут выполнены в форме арок.

Также проект Дворца бракосочетания включает в себя открытую автостоянку для посетителей на 30 мест.

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