Продавец "паленых" брендов пытался подкупить полицейского взяткой в Иркутске

Продавец "паленных брендов" пытался подкупить полицейского взяткой в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предприниматель из Иркутска пытался подкупить полицейского, чтобы тот вернул ему изъятый товар, а точнее контрафактную брендовую одежду. Владелец торговой точки предложил оперативнику 20 тысяч рублей, но он отказался и передал информацию руководству. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Главка МВД и СУ СКР по Иркутской области.

- В отношении подозреваемого следователями СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 Уголовного Кодекса Российской Федерации (покушение на дачу взятки должностному лицу), - рассказали в ведомствах.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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