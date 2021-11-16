10-летняя девочка уехала на попутке в Тулун, чтобы помирить мать с подругой Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Жителя Тулуна наградили за помощь в поисках пропавшей 10-летней девочки. С заявлением об исчезновении ребенка в дежурную часть полиции обратились родители, которые рассказали, что школьница утром ушла из дома, расположенного в поселке Икей Тулунского района, и не вернулась. Ориентировка с фотографией девочки была распространена в соцсетях и мессенджерах. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Через пару часов на одной из улиц города девочку заметил проезжающий мимо Павел Якимов. Мужчина узнал разыскиваемую по фотографии, сразу же позвонил родителям и привез ребенка домой, - рассказали в ведомстве.

Как позже выяснилось, девочка отправилась в Тулун на попутной машине, чтобы помирить маму и ее знакомую, которые были в ссоре.

За проявленную бдительность и активную гражданскую позицию вручил благодарственное письмо и ценный подарок Павлу Якимову начальник МО МВД России «Тулунский» полковник полиции Дмитрий Дюгаев.

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