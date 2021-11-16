В каком стиле оформят город к празднованию Нового года рассказали иркутянам

Единый стиль празднования Нового года 2022 разработали в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

Столицу Восточной Сибири к празднованию начала 2022 года планируют украсить в едином стиле, который продемонстрирует всю уникальность Иркутска. Так главным элементом брендбука стала буква «И», а в качестве символов дизайнер Дмитрий Мироманов использовал знаковые места города, такие как памятник Александру III, Бабр, Драматический театр имени Н.П. Охлопкова, Академический мост, плотина ГЭС, сквер на Чудотворской и другие. При этом автор не забыл добавить праздничного настроения с помощью снежинок, елок, коньков и мандаринов. Концепцию утвердил мэр Иркутска Руслан Болотов.

- Этот стиль объединяет русскую классику, дореволюционный и современный город , – рассказали «КП»-Иркутск» в управлении культуры администрации города. - Яркие узнаваемые символы призваны сформировать теплые образы, которые будут согревать иркутян в самые суровые морозы подобно одеялу.

Авторы брендбука уже показали, как будет выглядеть единое оформление на различных баннерах и плакатах, которые установят в каждом уголке города – на витринах, фасадах, улицах, в парках и скверах.

А чтобы поддержать гармоничный вид, бизнесменам Иркутска тоже предлагают воспользоваться новогодней концепцией. С брендбуком и рекомендациями по его использованию можно ознакомиться на официальном сайте администрации Иркутска.

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