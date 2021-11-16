К 7 годам колонии приговорили лидера ОПГ за многомиллионную контрабанду леса в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

К 7 годам колонии строгого режима и штрафу в 1,5 миллиона рублей приговорили лидера ОПГ, который нелегально перевозил древесину в страны Азии. Банде удалось экспортировать лесоматериалов на 233 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службах Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры и ВС ЛУ МВД России на транспорте.

- Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Китайской Народной Республики, - рассказали в ведомствах. - Суд установил, что члены организованной преступной группы с международными связями, состоящей из 4 человек, руководителем которой являлся подсудимый, на протяжении 5 лет (с февраля 2015 по декабрь 2019) совершали преступления в сфере незаконного оборота лесоматериалов.

Члены группировки скупали в Иркутской области незаконно заготовленную древесину и обрабатывали ее, после чего продавали, как в России, так и за рубежом. Чтобы скрыть следы преступлений, они пользовались услугами «фирм-однодневок».

Злоумышленники незаконно приобрели и реализовали более 146 тысяч кубических метров лесоматериалов общей стоимостью 407 миллионов рублей.

Преступная деятельность ОПГ пресечена сотрудниками Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

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