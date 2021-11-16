Контрабанду мускуса на 50 миллионов рублей раскрыли в Иркутской области. Фото: Сибирская оперативная таможня

В Иркутской области и Бурятии выявили один из крупнейших случаев нелегального экспорта мускуса или желез самцов кабарги - мелкого парнокопытного животного. Общая стоимость нелегально сбытого товара - около 50 миллионов рублей. За полтора года директор иркутской фирмы-экспортера по подложным документам вывез в Гонгонг и Корею почти 14 килограммов мускуса стоимостью больше 40 миллионов рублей. Последнюю попытку контрабанды свыше шести килограммов этого ценного биологического вещества на 9 миллионов таможенникам удалось предотвратить. Об этом сообщают в пресс-службе Сибирской оперативной таможни.

- Это крупнейшее задержание мускуса таможенными органами за последние 10 лет, – прокомментировал начальник отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Сибирской оперативной таможни Станислав Шубин.

В отношении 43-летнего иркутянина возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда стратегически важных ресурсов". В офисе и дома у обвиняемого были проведены обыски. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Справка КП

Мускус (струя) кабарги – вещество с резким характерным запахом, которое синтезируется в мускусной железе самца кабарги и высоко ценится в народной медицине, особенно в странах Юго-Восточной Азии. Традиционная восточная медицина считает, что мускусная струя излечивает человека от двух сотней болезней.Уникальный химический состав мускуса до сих пор не позволяет получать его лабораторным способом, а сложность промысловой добычи обусловливает высокую стоимость – от 800 до 1400 рублей за 1 грамм в зависимости от качества.

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