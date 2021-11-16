Пассажирка погибла в перевернувшейся Toyota Caldina в Иркутской области. Фото: УГИБДД Иркутской области

Накануне в районе деревни Шарагун в Боханском районе в ДТП погибла 74-летняя пассажирка автомобиля Toyota Caldina. Об этом сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- По предварительной версии, 72-летний мужчина за рулем иномарки не справился с управлением, - рассказывают полицейские. – Съехал с трассы, автомобиль опрокинулся.

Женщина скончалась на месте, до приезда скорой помощи. Водитель также госпитализирован. Сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварии, выясняют причину и условия, при которых произошло ДТП.

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