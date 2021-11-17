По 2,5 года колонии получили "черные" лесорубы за рубку сосен в Черемховском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Черемховском районе перед судом предстали двое сибиряков в возрасте 28 и 48 лет, обвиняемых в незаконной заготовке леса. Было установлено, что мужчины в ноябре и декабре 2019 года с помощью бензопилы спилили 14 сосен в Черемховском лесничестве недалеко от села Бельск. Деревья подсудимые на грузовых машинах перевозили в соседний район, пилили и продавали. Лесному фонду был причинен ущерб на сумму около 500 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- В декабре 2019 года злоумышленники, при попытке вывезти ещё 23 незаконно срубленных ими дерева, задержаны сотрудниками полиции, - отметили

Суд назначил мужчинам лишение свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Уголовное дело расследовано следователем СО МО МВД России «Черемховский».

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