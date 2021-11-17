Лучший учитель Иркутска получит в подарок квартиру Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В декабре в Иркутске начнется муниципальный этап конкурса «Лучший учитель года-2022». Наградой для победителя станет квартира. Приз будет предоставлен партнером конкурса. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Профессиональное состязание проводится в областном центре уже более 30 лет. За эти годы конкурс стал одним из значимых городских мероприятий в сфере образования. Регистрация участников на муниципальный этап «Лучший учитель года-2022» стартует с 1 декабря. С 6 числа начнутся конкурсные испытания. Имя победителя станет известно в начале февраля 2022 года, - отметили в пресс-службе администрации Иркутска.

В конкурсе могут принять участие учителя всех школ Иркутской области, однако главный критерий к претендентам на победу - это высокие достижения в обучении и воспитании талантливых детей – победителей муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад, конференций, конкурсов, соревнований, а также в развитии творческих способностей своих воспитанников.

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