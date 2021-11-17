2022 год в Иркутской области объявили годом работы с муниципалитетами Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

2022 год первый заместитель губернатора – председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев объявил годом работы с муниципалитетами. Об этом он заявил вечером 16 ноября в прямом эфире одного из телеканалов, сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– С середины 2019 года мы живем в кризисных условиях, влияющих на приоритетные направления бюджетной политики, - отметил Зайцев. - Ликвидация последствий летнего наводнения позапрошлого года, борьба с пандемией коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах стали для нас главными задачами. В следующем году весь экономический блок областного Правительства будет заниматься выявлением финансовых проблем в каждом муниципалитете второго уровня. Необходимо выявить точки недофинансирования, финансовые возможности самих муниципальных образований, сбалансировать их бюджеты для того, чтобы территории успешно развивались.

Также председатель правительства отметил, что территории региона будут развивать согласно их потенциалу. Это станет приоритетной работой.

Сегодня, 17 ноября, на 48-й сессии Законодательного собрания будет рассмотрен внесенный губернатором проект областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Депутаты утвердят основные параметры главного финансового закона на ближайшие три года. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Иркутской области на 2022 год составит 202,6 миллиардов рублей, на 2023 год – 204,4 миллиардов, 2024 год – 214,8 миллиардов рублей.

Расходы предлагается утвердить в объеме 211,3 миллиардов рублей на 2022 год, 210,5 миллиардов – на 2023 года, 215,9 миллиардов рублей – на 2024 год.

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