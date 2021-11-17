До смерти избивших прохожего мужчин задержали в Усть-Илимске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Усть-Илимске в дежурную часть полиции поступило сообщение об избиении мужчины группой парней. Позже пострадавший от полученных травм умер в больнице. Оперативники выяснили, что в тот вечер сибиряк находился во дворе со своей бывшей женой. Там они поссорились с компанией молодых людей, после чего словесная перепалка переросла в драку. Нападавшие забрали у женщины телефон и скрылись. Об этом сообщают в пресс-службах регионального Главка МВД и СУ СКР по Иркутской области.

- Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и очевидцев случившегося и проверили на предмет причастности к произошедшим событиям лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и склонных к агрессивному поведению, - отметили в ведомствах. - Принятые полицейскими меры позволили в короткий срок установить личность и задержать подозреваемых, которые признались в содеянном. У одного из них сыщики изъяли похищенный телефон.

Все четверо мужчин были задержаны. Следователи СУ СК России по Иркутской области возбудили в отношении подозреваемых уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По 2,5 года колонии получили "черные" лесорубы за рубку сосен в Черемховском районе. Лесному фонду был причинен ущерб на сумму около 500 тысяч рублей. (подробности)

Глава ОПГ отсидит 7 лет за контрабанду леса на 233 миллиона рублей из Иркутской области. В пределах страны было также продано незаконно добытой древесины еще на 174 миллиона рублей. (подробности)