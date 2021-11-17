Больше 200 человек и 50 машин задействовано в уборке улиц Иркутска. Фото: администрация Иркутска

В уборке улиц Иркутска задействовано больше 50 единиц тротуарной техники, комбинированных дорожных машин и погрузчиков. Также на очистку лестниц, тротуаров и остановок вышли около 200 человек. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска со ссылкой на заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства Романа Орноева.

– К превентивной обработке улиц от гололеда приступили до начала снегопада. Сейчас техника работает во всех округах: особое внимание уделяем местам с наибольшей проходимостью и вблизи социальных учреждений, – рассказал Роман Орноев.

Отметим, что на содержании городской дорожной службы находится более 900 километров дорог Иркутска с примыкающей к ним тротуарной сетью. Водителей просят соблюдать скоростной режим и обращать повышенное внимание на работающую технику, чтобы не создать дополнительных сложностей на улицах города.

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