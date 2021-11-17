Звание «Почетный гражданин города» присвоили мэру Братска. Фото: администрация Братска

Звание «Почетный гражданин города» присвоили мэру Братска. Эту информацию подтвердили корреспонденту «КП»-Иркутск» в городской думе. Решение было принято депутатами во время заседания 17 ноября.

- За присвоение Сергею Серебренникову звания «Почетный гражданин города» проголосовали единогласно. Всего на заседании присутствовало 20 депутатов, - рассказали в Думе Братска.

Официальный документ будет опубликован 24 ноября.

Напомним, согласно действующему положению, решение вступает в силу, только если за него проголосовало абсолютное большинство народных избранников, то есть минимум 17 из 25.

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