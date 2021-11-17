Модульный ФАП скоро начнет работу в деревне Улан Баяндаевского района. Фото: правительство Иркутской области

Модульный ФАП скоро откроют в деревне Улан Баяндаевского района. Раньше медпомощь жителям оказывали в деревянном здании, которое нуждалось в капитальном ремонте. Новый объект оснастили медицинским оборудованием, в том числе холодильниками для хранения вакцины от корнавируса. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Всего в Баяндаевском районе первым компонентом вакцины привито 5155 человек, это 58% населения планируемого к вакцинации. Наша совместная задача с жителями региона – усилить темпы вакцинации, чтобы создать коллективный иммунитет, - рассказал министр здравоохранения Яков Сандаков.

Сейчас ФАП работает в тестовом режиме, завешается работа по лицензированию на осуществление медицинской деятельности. Обслуживать ФАП будет около 120 жителей деревни.

Кроме того, в этом году в Баянадевском районе появятся модульные ФАПы в селах Нагалык и Половинка.

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