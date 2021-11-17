Пьяный житель Шелехова поджег квартиру с тремя детьми, чтобы убить свою знакомую Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25-летнего жителя Шелехова обвиняют в покушении на убийство детей с особой жестокостью и уничтожении чужого имущества. По версии следствия, ночью 6 ноября 2020 года подозреваемый, будучи пьяным, хотел убить свою знакомую и поджег ее квартиру. Он знал, что помимо женщины в ней находятся трое детей в возрасте от 8 до 10 лет. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

- Умышленные действия обвиняемого не были доведены им до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку преступление было пресечено сотрудниками полиции, - рассказали в ведомстве. - Жильцы дома были незамедлительно эвакуированы.

Огонь полностью уничтожил четырехквартирный жилой дом со всем имуществом.

Обвиняемого поместили под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

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