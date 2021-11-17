Двухэтажный дом горит на улице Сеченова в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В экстренные службы Иркутска поступило сообщение о пожаре на улице Сеченова,8. Видео с места происшествия попало в интернет-паблики. Видно, что огонь полностью охватил крышу двухэтажного многоквартирного дома. На адрес выехали пожарные машины по повышенному номеру.

- Дом расселенный, о пострадавших информации нет, - сообщили корреспонденту "КП"-Иркутск" в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

О том находился ли кто-то внутри заброшенного здания в момент пожара неизвестно. Подробности уточняются.

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