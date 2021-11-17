Пожилые супруги из Усолья под страхом потерять деньги перевели мошенникам 600 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пенсионеру из Усолья-Сибирского позвонили якобы из банка с предупреждением о действиях мошенников. Мужчина и его жена боялись потерять накопления и поспешили перевести на "счет безопасности" 600 тысяч рублей. Со своими родственниками пожилая пара не советовалась, так как словам лжесотрудника поверили - неизвестный звонил с официального номера банка. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Злоумышленники ввели в заблуждение пожилую супружескую пару, запугав последствиями разглашения информации и похитили деньги, - отметили в ведомстве.

Еще одну усольчанку обманули с помощью подмены номера телефона на официальный номер правоохранительных органов. Женщину предупредили о попытке кражи денег с ее счета. Чтобы спасти сбережения, сибирячка направилась в банк, сняла с карты деньги и перевела их по указанным мошенником реквизитам. Только потеряв средства, она поняла, что стала очередной жертвой обмана.

С начала года в Усолье-Сибирском девять жителей лишились больше 600 тысяч рублей из-за из-за аферистов.

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