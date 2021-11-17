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Происшествия17 ноября 2021 8:32

Пожилые супруги из Усолья под страхом потерять деньги перевели мошенникам 600 тысяч рублей

Неизвестный звонил с официального номера банка
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Пожилые супруги из Усолья под страхом потерять деньги перевели мошенникам 600 тысяч рублей

Пожилые супруги из Усолья под страхом потерять деньги перевели мошенникам 600 тысяч рублей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пенсионеру из Усолья-Сибирского позвонили якобы из банка с предупреждением о действиях мошенников. Мужчина и его жена боялись потерять накопления и поспешили перевести на "счет безопасности" 600 тысяч рублей. Со своими родственниками пожилая пара не советовалась, так как словам лжесотрудника поверили - неизвестный звонил с официального номера банка. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Злоумышленники ввели в заблуждение пожилую супружескую пару, запугав последствиями разглашения информации и похитили деньги, - отметили в ведомстве.

Еще одну усольчанку обманули с помощью подмены номера телефона на официальный номер правоохранительных органов. Женщину предупредили о попытке кражи денег с ее счета. Чтобы спасти сбережения, сибирячка направилась в банк, сняла с карты деньги и перевела их по указанным мошенником реквизитам. Только потеряв средства, она поняла, что стала очередной жертвой обмана.

С начала года в Усолье-Сибирском девять жителей лишились больше 600 тысяч рублей из-за из-за аферистов.

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