Количество прививочных пунктов от COVID-19 увеличили в «Сибэкспоцентре» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Сибэкспоцентре» увеличили количество прививочных пунктов от COVID-19 до 11, также работают 4 стойки регистрации. Сегодня на базе выставочного комплекса открылось еще 5 павильонов. Всего в настоящее время организована работа 11 пунктов вакцинации и 4 стойки регистрации. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– У стоек регистрации людям помогают заполнить анкету и согласие. Расширены зоны ожидания и территория отдыха, где пациенты могут провести до 30 минут после вакцинации. Для организации работы предоставлено необходимое компьютерное оборудование и расходные материалы, – сообщают в департаменте здравоохранения и социальной помощи населению администрации Иркутска. – Благодаря взаимодействию с Иркутским государственным медицинским университетом для работы в пунктах привлечены вакцинированные ординаторы. Также проведена большая работа министерством по молодёжной политике региона по помощи волонтёров.

Всего в Иркутске работают больше сорока пунктов вакцинации, расположенных во всех административных округах города. 17 из них находятся непосредственно в поликлиниках и филиалах медицинских организаций. Остальные в торговых и бизнес-центрах, частных клиниках, вузах, на предприятиях.

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